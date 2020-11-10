إصابات كورونا الجديدة... كيف توزعت على المناطق اللبنانية؟

نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة على البلدات والمناطق اللبنانية.



وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1552 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 96907، اضافة الى 17 حالات وفاة.