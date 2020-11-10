لبنان

67 إصابة كورونا في قضاء صور

Lebanon 24
10-11-2020 | 21:31
A-
A+
Doc-P-764899-637406409039813614.jpg
Doc-P-764899-637406409039813614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت "وحدة إدارة الكوارث" في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء إلى "تسجيل 67 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا"، وأضافت أن كل الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين (بينهم 5 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية).د

وتوزعت الإصابات على النحو الآتي:

- الحوش 11
- صور 7
- البرج الشمالي 6
- المعشوق 4
- البازورية 4
- دبعال 4
- قانا 3
- شحور 2
- المساكن 2
- صريفا 2
- الرشيدية 2
- العباسية 2
- بدياس 2
- طيردبا 1
- الحلوسية 1
- باتولية 1
- ديرقانون رأس العين 1
- جويا 1
- قدموس 1
- معركة 1
- صديقين 1
- بافلية 1
- حناوية 1
- سلعا 1
- الرمادية 1
- البص 1
- الجبين 1
- باريش 1
- الشهابية 1

كما وتم تسجيل اليوم حالة وفاة لمسن مصاب ب covid_19 يعاني من أمراض مزمنة. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2509 مصابين، توزعوا على الشكل الآتي:

- 235 حالة وافدة (3 حالات وفاة)
- 2274 حالة محلية بينها 417 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و45 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية
- 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)
- 34 حالة وفاة محلية

وفي المقابل، تماثل 1364 منهم الى الشفاء في شكل تام، بينهم 651 شفاء مخبري و713 شفاء زمني.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:55 | 2020-11-11
13:46 | 2020-11-11
13:30 | 2020-11-11
13:29 | 2020-11-11
13:18 | 2020-11-11
13:04 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website