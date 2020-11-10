67 إصابة كورونا في قضاء صور

أشارت "وحدة إدارة الكوارث" في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء إلى "تسجيل 67 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا"، وأضافت أن كل الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين (بينهم 5 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية).دوتوزعت الإصابات على النحو الآتي:- الحوش 11- صور 7- البرج الشمالي 6- المعشوق 4- البازورية 4- دبعال 4- قانا 3- شحور 2- المساكن 2- صريفا 2- الرشيدية 2- العباسية 2- بدياس 2- طيردبا 1- الحلوسية 1- باتولية 1- ديرقانون رأس العين 1- جويا 1- قدموس 1- معركة 1- صديقين 1- بافلية 1- حناوية 1- سلعا 1- الرمادية 1- البص 1- الجبين 1- باريش 1- الشهابية 1كما وتم تسجيل اليوم حالة وفاة لمسن مصاب ب covid_19 يعاني من أمراض مزمنة. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2509 مصابين، توزعوا على الشكل الآتي:- 235 حالة وافدة (3 حالات وفاة)- 2274 حالة محلية بينها 417 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و45 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية- 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)- 34 حالة وفاة محليةوفي المقابل، تماثل 1364 منهم الى الشفاء في شكل تام، بينهم 651 شفاء مخبري و713 شفاء زمني.