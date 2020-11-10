لبنان

في قضاء بشري: اصابة كورونا في حصرون والثانية في الديمان

Lebanon 24
10-11-2020 | 21:48
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أفادت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان عن حالتين إيجابيتين في قضاء بشري بعد فحوصات PCR التي أجريت في المستشفى بالتّعاون مع مؤّسة حبيب كيروز، الأولى في حصرون والثانية في الديمان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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مستشفى بشري

كورونا

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