في قضاء بشري: اصابة كورونا في حصرون والثانية في الديمان

أفادت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان عن حالتين إيجابيتين في قضاء بشري بعد فحوصات PCR التي أجريت في المستشفى بالتّعاون مع مؤّسة حبيب كيروز، الأولى في حصرون والثانية في الديمان.