بلدية منيارة: شفاء 3 حالات وإصابة جديدة بكورونا

اعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا ويمكنهم العودة إلى حياتهم بصورة بعد انتهاء فترة الحجر.



واشارت الى اصابة جديدة ودعت على كل من تخالط مع أحد المصابين الجدد أو يعاني من عوارض التواصل على ارقام اللجنة الصحية، كما دعت جميع أهالي البلدة الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.