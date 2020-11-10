بومبيو: العقوبات على باسيل ستأتي بنفع على الشعب اللبناني

اكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ان "بلاده ستقف الى جانب الشعب اللبناني في مساعيه للقضاء على الفساد"، مشيراً في مؤتمر صحفي الى ان العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ملائمة، وستأتي بنفع على الشعب اللبناني.

واعتبر بومبيو أن باسيل كان مرتبطاً بعمق مع حزب الله، والشعب لا يريد ذلك، بل يريد دولة ذات سيادة واستقلال، ويريدون الحرية والازدهار وفرص العمل.