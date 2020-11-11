الوضع الحكومي.. مكانك راوِح

على الصعيد الحكومي، علمت "اللواء" ان "أي تقدّم لم يحدث بعد، في ظل المعلومات عن عدم الاتفاق على أسماء وزراء الوزارات السيادية، ولا حتى الخدماتية الكبرى، أو العادية".