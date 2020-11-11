25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عقيص لـ "الأنباء": عُدنا إلى نقطة الصفر في تشكيل الحكومة
Lebanon 24
11-11-2020
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عقيص أننا "عدنا الى المربع الأول، والى نقطة الصفر في موضوع تشكيل الحكومة"، معتبرا ان "التشاؤم سيد الموقف، وان الكلام يتجه نحو السلبية، لأنه بمجرد انك عدت في مكان ما الى النهج السابق في التشكيل، وعدم تطبيق المداورة إلا على فريق واحد، فلن يقبل الفرقاء الآخرون الراغبون في ان يكون لهم دور في الحكومة بهذا الأمر".
وقال عقيص، في تصريح لـ "الأنباء": "حتى الساعة ليس لدينا اخبار مشجعة، نتمنى فصل موضوع العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن مسار تأليف الحكومة، وعدم ربطهما مع بعضهما البعض، كي لا تشكل العقوبات ورقة ضاغطة، ونأمل ان تكون تلك العقوبات حافزا لتسريع تأليف الحكومة وحل مشاكل الناس المستعصية اكثر فأكثر".
وردا على سؤال حول إمكانية عودة الثوار الى الشارع في حال استمرار عرقلة التأليف، قال: "ما من خيار إلا بعودة زخم المطالب الشعبية، فقد رأينا انه عندما تراخت الثورة، عادت السلطة الى الممارسات السابقة، هناك ثمن يجب ان يدفع بالعودة الى الشارع، على الرغم من ازمة كورونا والأوضاع المعيشية الصعبة، فأنا لا ارى ان السلطة تأثرت كما جرى عندما كان الضغط الشعبي على الأرض، فهي أربكت"، معتبرا ان "غياب تحركات الثوار، أشعر السلطة بالراحة في عملية تأليف الحكومة".
وحول انقسام الثوار، قال: "هذه مشكلة اضافية، واني آسف ان الحراك في لبنان تم تسييسه"، مؤكدا ان "دعوتنا هي العودة الى صلب الأسباب التي ادت الى نزولهم الشارع، وإعادة فرض الضغط الذي كان مفروضا على السلطة".
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:08 | 2020-11-11
11/11/2020 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ليال الاختيار خارج الـlbci!
Lebanon 24
ليال الاختيار خارج الـlbci!
14:40 | 2020-11-10
10/11/2020 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد.. إطلالة زوجة أحمد الفيشاوي تعرضها للانتقاد وهكذا ردت (صور)
Lebanon 24
من جديد.. إطلالة زوجة أحمد الفيشاوي تعرضها للانتقاد وهكذا ردت (صور)
15:00 | 2020-11-10
10/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل والمقررات.. البلد يُقفل حتى 30 تشرين الثاني واليكم القطاعات المستثناة من القرار
Lebanon 24
بالتفاصيل والمقررات.. البلد يُقفل حتى 30 تشرين الثاني واليكم القطاعات المستثناة من القرار
14:30 | 2020-11-10
10/11/2020 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 24 عاماً من العمل .. ريما عساف تغادر الـ"LBCI" وتكشف السبب
Lebanon 24
بعد 24 عاماً من العمل .. ريما عساف تغادر الـ"LBCI" وتكشف السبب
20:01 | 2020-11-10
10/11/2020 08:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:55 | 2020-11-11
بلدية كفرعقا: اصابة جديدة في البلدة
13:46 | 2020-11-11
نقيب السائقين في الشمال: لتتحمل الدولة مسؤولياتها في فترة الاقفال
13:30 | 2020-11-11
بين "المستقبل" و"القوات"... "قلوب مليانة" وأكثر!
13:29 | 2020-11-11
شفاء رئيس قسم العناية في مستشفى سيدة المعونات. وهذه نصيحته حول كورونا
13:18 | 2020-11-11
إرجاء جلسة متابعة المحاكمة في قضية الطفلة ايللا طنوس إلى 2 كانون الأول
13:04 | 2020-11-11
جلسة مفاوضات رابعة بين لبنان و"إسرائيل".. والوفد الإسرائيلي سيقدم طرحه
فيديو
الأسد بمؤتمر اللاجئين بدمشق: الأغلبية الساحقة من السوريين ترغب بالعودة للوطن
Lebanon 24
الأسد بمؤتمر اللاجئين بدمشق: الأغلبية الساحقة من السوريين ترغب بالعودة للوطن
11:08 | 2020-11-11
11/11/2020 14:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
Lebanon 24
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
18:00 | 2020-11-10
11/11/2020 14:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
15:00 | 2020-11-10
11/11/2020 14:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact