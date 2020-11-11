لبنان

تخوف من تمديد

Lebanon 24
11-11-2020 | 04:24
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تخوفت أوساط سياسية واقتصادية من عدم اتباع الحزم الكافي في الاقفال العام الجديد لان ذلك سيقود البلاد الى واقع شديد الخطورة في حال الاضطرار الى تمديد قسري للأقفال.
المصدر: النهار
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