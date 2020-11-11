لبنان

تجميد الانتخاب

Lebanon 24
11-11-2020 | 04:27
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جمّد حزب مسيحي انتخاب رئيس جديد له لجملة اعتبارات، والاتصالات جارية لإيجاد مخرج يحفظ كرامة الجميع خوفاً من أي انحدارات قد تحدث داخل صفوف هذا الحزب التاريخي.
المصدر: النهار
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