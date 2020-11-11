تجميد الانتخاب

جمّد حزب مسيحي انتخاب رئيس جديد له لجملة اعتبارات، والاتصالات جارية لإيجاد مخرج يحفظ كرامة الجميع خوفاً من أي انحدارات قد تحدث داخل صفوف هذا الحزب التاريخي.