وساطة ناجحة

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Lebanon 24
11-11-2020 | 04:27
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لوحظ دخول أكثر من مقرب على خط التهدئة بين "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" بغية وقف المساجلات بينهما، ونجحت المساعي في ضبط الوضع وسط معلومات عن إمكانية معاودة الاتصالات  بين الطرفين في وقت ليس ببعيد.
المصدر: النهار
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القوات اللبنانية

تيار المستقبل

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