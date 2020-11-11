لبنان

مواكبة للمرحلة الحالية

Lebanon 24
11-11-2020 | 04:27
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لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف مسؤول أمني نشاطاته، ويؤكد مقربون منه أنّ حركته تأتي بهدف "مواكبة المرحلة الدقيقة" ولا أهداف سياسية لها كما يروج بعض خصومه.
المصدر: نداء الوطن
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