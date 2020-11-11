مواكبة للمرحلة الحالية

لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف مسؤول أمني نشاطاته، ويؤكد مقربون منه أنّ حركته تأتي بهدف "مواكبة المرحلة الدقيقة" ولا أهداف سياسية لها كما يروج بعض خصومه.

