لبنان

المبعوث الفرنسي في بيروت... رسالة رئاسية واضحة

Lebanon 24
11-11-2020 | 06:01
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كتبت رندة تقي الدين في "نداء الوطن" أكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية لـ"نداء الوطن" أنّ المبعوث الفرنسي باتريك دوريل، المستشار الرئاسي للشرق الأوسط مساعد السفير ايمانويل بون رئيس المستشارين في قصر الإليزيه، آتٍ إلى لبنان "لاجراء لقاءات ينقل فحواها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ما زال يتوقع من المسؤولين اللبنانيين أن يوفروا الشروط اللازمة لمساعدة لبنان، وهي تشكيل حكومة من وزراء يكونون موضع ثقة بنزاهتهم وكفاءتهم لتلقي المساعدات والقروض المالية، وأيضاً القيام بتدقيق جنائي (forensic audit) للمصرف المركزي"، مشيراً إلى أنّ المبعوث الفرنسي سيؤكد ما سبق لماكرون أن أكده في الاتصال مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أنّ "فرنسا رغم تغيّر الظروف منذ أن زار الرئيس ماكرون لبنان في 1 أيلول، ما زالت جاهزة للمساعدة والتعبئة لتأمين المساعدات للبنان بهذه الشروط التي بات الكل يعرفها".

وعما إذا كانت العقوبات الأميركية ستعرقل تشكيل الحكومة، أجاب المسؤول في الرئاسة الفرنسية: "يجب ألا تعيق هذه العقوبات تشكيل الحكومة لأنّ لبنان بحاجة إلى حكومة بالشروط التي وضعتها الرئاسة الفرنسية لإخراج لبنان من محنته"، مجدداً التأكيد أنّ الرئيس الفرنسي عازم على القيام بزيارة الى لبنان الشهر المقبل لتفقد القوات الفرنسية العاملة ضمن إطار قوات حفظ السلام في الجنوب، وإجراء لقاءات للبحث في ما وصلت إليه الأمور على الصعيد السياسي.
المصدر: نداء الوطن
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