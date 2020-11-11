لبنان

الأبنية التراثية التي تضررت من انفجار المرفأ عُرضة لبازار السمسرات

Lebanon 24
11-11-2020 | 06:25
A-
A+
Doc-P-764974-637406728457727516.jpg
Doc-P-764974-637406728457727516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الأبنية التراثية التي تضررت من انفجار المرفأ لا تزال عُرضة لبازار السمسرات طالما أن اقتراح القانون المقدّم لحمايتها لم يمر، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 

المصدر: الانباء الإلكترونية
مواضيع ذات صلة
إلى أسر ضحايا انفجار المرفأ.. إعلان هام من "البنك اللبناني السويسري"
lebanon 24
11/11/2020 14:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء قضائي لبناني ـ فرنسي للبحث بتحقيقات انفجار المرفأ
lebanon 24
11/11/2020 14:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شكر موسكو على دعمها للبنان ولاسيما بعد انفجار المرفأ: يجب تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة
lebanon 24
11/11/2020 14:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"حي دبي للتصميم" يطلق مبادرة لدعم مبدعي لبنان بعد انفجار المرفأ.. إليكم التفاصيل!
lebanon 24
11/11/2020 14:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ابنية تراثية

انفجار المرفأ

مرفأ بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:55 | 2020-11-11
13:46 | 2020-11-11
13:30 | 2020-11-11
13:29 | 2020-11-11
13:18 | 2020-11-11
13:04 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website