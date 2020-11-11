"كورونا" ونتائجها على الصحة النفسية.. ماذا يقول فراس أبيض للبنانيين؟

٥.١ وجدت دراسة اميركية كبيرة ان ٢٠٪ من مرضى الكورونا المتعافين يصابون بأمراض نفسية في غضون ٩٠ يومًا من تعافيهم. ولحظت الدراسة زيادة في معدل الاصابة لأول مرة بامراض القلق والاكتئاب والأرق وذلك بمقدار الضعف، بالاضافة الى احتمال اكبر للإصابة بالخرف.https://t.co/Ygic76i62Z
— Firass Abiad (@firassabiad) November 11, 2020
٥.١ وجدت دراسة اميركية كبيرة ان ٢٠٪ من مرضى الكورونا المتعافين يصابون بأمراض نفسية في غضون ٩٠ يومًا من تعافيهم. ولحظت الدراسة زيادة في معدل الاصابة لأول مرة بامراض القلق والاكتئاب والأرق وذلك بمقدار الضعف، بالاضافة الى احتمال اكبر للإصابة بالخرف.https://t.co/Ygic76i62Z