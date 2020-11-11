نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 31 حالة إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 8/11/2020 و9/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 8/11/2020 كالتالي:رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 9/11/2020 كالتالي:رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)