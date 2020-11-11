لبنان

نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 31 حالة إيجابية

Lebanon 24
11-11-2020 | 08:58
A-
A+
Doc-P-765025-637406821421330084.jpg
Doc-P-765025-637406821421330084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 8/11/2020 و9/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 8/11/2020 كالتالي:
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 9/11/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:01 | 2020-11-11
13:55 | 2020-11-11
13:46 | 2020-11-11
13:30 | 2020-11-11
13:29 | 2020-11-11
13:18 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website