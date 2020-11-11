سكان تول - النبطية يشتكون من الكلاب الشاردة وحرق النفايات

يشتكي سكان بلدة تول - النبطية من ظاهرة الكلاب الشاردة التي تنتشر في شارع الشهيد أحمد صبرا، مشروع عطوي السكني في البلدة، منذ فصل الصيف حتى اليوم، حيث أشار الأهالي في بيان إلى أنهم "يعانون مشكلة الكلاب الشاردة التي تعمد إلى بعثرة النفايات في الشارع، بشكل متكرر كل ليلة، ما يسبب تعذر وصولنا الى السيارات نتيجة الرائحة الكريهة والمنظر المقزز، إضافة إلى دخول الكلاب إلى مصعد البناية، وترك فضلاتها وبرازها امام مدخل الشقق".واشتكى الأهالي من "حرق النفايات بطريقة غير صحية أو بيئية في المنطقة الواقعة بين بلدات الكفور، الدوير والشرقية، على الرغم من صدور قرار لمحافظ النبطية حسن فقيه يمنع احراق النفايات نظراً لأضرارها على الصحة والسلامة العامة".