الاقفال لأسبوعين غير كاف.. والمستشفيات الخاصة لم تقبض فلسا واحدا من مستحقاتها

كشف نقيب المستشقيات الخاصة سليمان هارون عن ان فلسا واحدا من مستحقات المستشفيات الخاصة لم يتم تحريره حتى الآن نافياً في الوقت نفسه أن يكون ذلك عائق أمام مباشرة المستشفيات لا سيما القادرة منها على بدء تجهيز أقسام العناية الفائقة بمزيد من الأسرّة المخصصة لاستقبال مرضى كورونا.

هارون وفي حديث الى "صوت كل لبنان" اعتبر أن قرار الاقفال لمدة أسبوعين أمر مرحب به ولكنه غير كاف لالتقاط القطاع الاستشفائي أنفاسه شارحاً ان مدة الاغلاق من وجهة نظرٍ طبية كان يجب أن تكون لأربعة أو ستة أسابيع الا ان الواقع الاقتصادي المتأزم حال دون ذلك.

وأوضح هارون ألا خلاف بين المستشفيات الخاصة ووزير الصحة على تسعيرة الليلة في العناية الفائقة ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر والأمر قيد النقاش خصوصا وأن التسعيرة اتفق عليها مع اللجنة الوزارية الخاصة لمتابعة كورونا مشددا على ان ذلك لن يقف عائقاً امام استقبال المرضى وفق التسعيرة المحددة من قبل الوزارة ريثما يصار الى اتفاق حول التسعيرة الجديدة.