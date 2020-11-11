لبنان

هذا ما كشفه مستشار الرئيس عون للشؤون الصحية عن مؤتمر لمرحلة ما بعد الإقفال

Lebanon 24
11-11-2020 | 09:56
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أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري أن قرار الاقفال الذي اتخذ أمس استباقي لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع أعداد الاصابات بكورونا في الايام والأشهر المقبلة.
 
وفي حديث الى "صوت كل لبنان" رأى خوري أنه لا يمكن الجزم من الآن ما إذا كان الاقفال سينجح أم لا، معولا على التزام كل فرد بالاجراءات الوقائية لأن الدولة لا تستطيع أن تراقب كل مواطن على حدة.
 
وعن كلام الرئيس عون حول مؤتمر لمرحلة ما بعد الإقفال، شرح خوري أن رئيس الجمهورية يريد ان يجمع كل القطاعات المعنية لاقرار خطة عمل موحدة لنشر الوعي لدى الجميع وبلورة استراتيجية معينة لمكافحة الوباء الباقي لمدة سنة على الأقل. وردا على سؤال حول إمكانية التعويض على الأسر المتضررة من الاقفال، أكد خوري أن المساعدات ستوزع على مئتين وخمسين ألف عائلة آسفاً لعدم توفر الإمكانيات الكافية لدى الحكومة لتأمين الدعم لعدد أكبر من المتضررين.
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