كندا تحذر مواطنيها في لبنان من خطر أعمال إرهابية وعمليات عسكرية في هذه المناطق

عممت السفارة الكندية على موقها الرسمي تحذيرا شديدا لمواطنيها في لبنان من خطر أعمال إرهابية وعمليات عسكرية قد تشمل تقريبا كافة المناطق، ضمنها: محيط ملعب كميل شمعون المدينة الرياضية ، برج البراجنة، الشياح ، الغبيري ، حارة حريك ، ليلكي ، مريجة ..الطريق الجديدة و بير حسن ،محافظة عكار و مدينة طرابلس و محيطها ،باب التبانة وجبل محسن،الحدود السورية اللبنانية، محيط بعلبك والهرمل ،رأس بعلبك، عرسال، لبوة والقاع،رياق و بريتال و مدينة بعلبك،جميع المخيمات الفلسطينية ،شمال نهر الليطانيطريق المطار .