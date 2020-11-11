لبنان

لبنان على موعد مع منخفض جديد وموجة باردة في هذا الموعد

Lebanon 24
11-11-2020 | 10:18
A-
A+
Doc-P-765045-637406873126102136.jpg
Doc-P-765045-637406873126102136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه ما زال المنخفض الجوّي الرطب يتمركز فوق شرقي البحر الأبيض المتوسط بين شمال مصر وقبرص وجنوب تركيا، وتُعيق تقدّمه الرياح الشرقية المتّجهة من العراق، والرياح الشمالية من اليونان، ويؤثر  هذا المنخفض على السواحل اللبنانية بحالات عدم استقرار حتى ظهر الأربعاء، وأمطار محلية غير شاملة، بحيث يُنتظر ان تتحوّل الرياح الى شمالية يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات حتى يوم السبت.

 

طقسٌ مستقر، مشمس قليل الغيوم بانتظار المنطقة، بدءاً من بعد ظهر الأربعاء ولغاية ظهر الأحد، الى ان يتمركز المرتفع الجوّي الآزوري فوق الجزائر وشمال ليبيا ويدفع بالمنخفض نحو لبنان وسوريا وفلسطين اعتباراً من ظهر يوم الأحد.

 

هذا وستشهد تركيا واليونان موجة باردة نتيجة تدفّق رياح شمالية ستغطي شرق البحر المتوسط، ما يؤدّي الى تراجع درجات الحرارة خلال مطلع الأسبوع المقبل فيتحوّل الطقس في لبنان والجوار الى بارد فوق الجبال وفي البقاع.

 

 
 

بعدما ضرب لبنان منذ ايام، يعبر المنخفض الجوّي فوق الكويت حاملاً معه امطارا غزيرة وعواصف رعدية على البلاد قد تتخطى 35 مم.

الحرارة على الساحل: 25-27 درجة نهاراً، تنخفض ليلاً الى 22

في البقاع: 20 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 9

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 8 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و 4 ليلا

الرياح: شرقية الى شمالية سرعتها بين 20 و 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1021hpa

الرطوبة: 60%  الى 88%

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:01 | 2020-11-11
13:55 | 2020-11-11
13:46 | 2020-11-11
13:30 | 2020-11-11
13:29 | 2020-11-11
13:18 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website