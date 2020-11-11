لبنان على موعد مع منخفض جديد وموجة باردة في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه ما زال المنخفض الجوّي الرطب يتمركز فوق شرقي البحر الأبيض المتوسط بين شمال مصر وقبرص وجنوب تركيا، وتُعيق تقدّمه الرياح الشرقية المتّجهة من العراق، والرياح الشمالية من اليونان، ويؤثر هذا المنخفض على السواحل اللبنانية بحالات عدم استقرار حتى ظهر الأربعاء، وأمطار محلية غير شاملة، بحيث يُنتظر ان تتحوّل الرياح الى شمالية يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات حتى يوم السبت.

طقسٌ مستقر، مشمس قليل الغيوم بانتظار المنطقة، بدءاً من بعد ظهر الأربعاء ولغاية ظهر الأحد، الى ان يتمركز المرتفع الجوّي الآزوري فوق الجزائر وشمال ليبيا ويدفع بالمنخفض نحو لبنان وسوريا وفلسطين اعتباراً من ظهر يوم الأحد.

هذا وستشهد تركيا واليونان موجة باردة نتيجة تدفّق رياح شمالية ستغطي شرق البحر المتوسط، ما يؤدّي الى تراجع درجات الحرارة خلال مطلع الأسبوع المقبل فيتحوّل الطقس في لبنان والجوار الى بارد فوق الجبال وفي البقاع.

بعدما ضرب لبنان منذ ايام، يعبر المنخفض الجوّي فوق الكويت حاملاً معه امطارا غزيرة وعواصف رعدية على البلاد قد تتخطى 35 مم.

الحرارة على الساحل: 25-27 درجة نهاراً، تنخفض ليلاً الى 22

في البقاع: 20 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 9

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 8 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و 4 ليلا

الرياح: شرقية الى شمالية سرعتها بين 20 و 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1021hpa

الرطوبة: 60% الى 88%