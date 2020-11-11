نصرالله اليوم.. عن باسيل والترسيم والحرب؟

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتحدث اليوم حول عدة قضايا اهمها قضية العقوبات التي طالت الوزير السابق جبران باسيل، اذ سيقدم له جرعات دعم كبرى.واشارت المصادر الى أن نصرالله سيتحدث كما وعد سابقا عن ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وسيساعد موقفه على "دفن" الخلاف مع رئيس الجمهورية.كما سيتناول نصرالله التوترات الحدودية بين لبنان اسرائيل والتهديدات الاسرائيلية المتكررة.