خلية الأزمة في رحبة: إصاباتان جديدتان بـ"كورونا"

اعلنت خلية الأزمة في بلدة رحبة في بيان " تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا، وبالتالي أصبح عدد المصابين الإجمالي ثمانية بعد تعافي البعض.وناشدت الخلية الجميع "الاستمرار في الحيطة والحذر، واتباع الارشادات الرسمية".للاتصال بخلية الأزمة: 890300/06 - 919873/71