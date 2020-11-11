لبنان

نقل مطلوب مصاب بطلق ناري إلى مستشفى في بعلبك

Lebanon 24
11-11-2020 | 11:00
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أفادت "الوكالة الوطنبة للاعلام" أنه تم نقل المطلوب أ.ع.إ الى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك للمعالجة، جراء إصابته بطلق ناري في صدره في ظروف غامضة.

وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادثة، وعملت على حجز المطلوب المصاب.
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