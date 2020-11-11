لبنان

عصابة سرقة سيارات في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

Lebanon 24
11-11-2020 | 11:02
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

في إطار المتابعة المستمرّة لملاحقة وتوقيف عصابات سرقة السيّارات التّي تنشط على جميع الأراضي اللبنانيّة.

 

 تمكّن عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، بتاريخ 1-11-2020، من توقيف كل من:

 

    ع. ح. (مواليد 1997، لبناني)

    ع. ش. (مواليد 2000، سوري)

    خ. خ. (مواليد 1997، لبناني)

    خ. ح. (مواليد 1987، لبناني)

    م. د. (مواليد 1991، لبناني)

 

للاشتباه بهم أثناء مرورهم على الحاجز، وذلك بعد إبرازهم ترخيص مزوّر بوضع عازل لأشعة الشمس.

 

بالتحقيق معهم، من قبل مخفر ضهر البيدر، اعترفوا أنهم يشكّلون عصابة لسرقة السيارات، وبإقدامهم على تزوير الترخيص الذي ضبط بحوزتهم، وقد تبين انهم من اصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات وتهريب اشخاص.

 

كما تمّ العثور معهم على أداة (قارص) تُستَعمل في عمليات السرقة.

 

  أودعوا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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