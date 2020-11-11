لبنان

أزمة نفايات في كفروة - النبطية

Lebanon 24
11-11-2020 | 11:51
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اشتكى عدد من أهالي بلدة كفروة - النبطية، من تكدس النفايات في الحاويات، بسبب عدم رفعها إلا جزئياً منذ نحو شهر تقريباً، ما أدى إلى تحولها إلى مرتع للحيوانات الشاردة ولجوء البعض الى احراقها أو رميها في الحقول، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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لبنان

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