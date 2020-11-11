أزمة نفايات في كفروة - النبطية

اشتكى عدد من أهالي بلدة كفروة - النبطية، من تكدس النفايات في الحاويات، بسبب عدم رفعها إلا جزئياً منذ نحو شهر تقريباً، ما أدى إلى تحولها إلى مرتع للحيوانات الشاردة ولجوء البعض الى احراقها أو رميها في الحقول، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".