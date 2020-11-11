فقدان الطوابع الاميرية في النبطية ومعاملات المواطنين متوقفة

تعاني مدينة النبطية من فقدان الطوابع الاميرية التي تستخدم في انجاز المعاملات الرسمية كافة، ما أدى الى شبه توقف لانجاز تلك المعاملات، لا سيما بيانات اخراجات القيد ومعاملات دائرة النفوس على أنواعها، الامر الذي أدى الى تكدس الطلبات في الدائرة وامتعاض المواطنين من توقف انجاز معاملاتهم لا سيما بيانات القيد ومعاملات الولادة والوفاة وتصديق الافادات التربوية ومعاملات الدوائر العقارية والمالية وغيرها، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وناشد مختارو النبطية في بيان المالية "الإسراع في اصدار الطوابع المالية لتعود الأمور العملانية في مؤسسات الدولة الرسمية الى الانتظام" ، واشاروا "الى ان البعض استغل هذه الازمة وراح يبيع طابع الالف ليرة ب5 الاف من دون أي رادع".