لبنان

هذه هي احدى الشروط الاميركية لباسيل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2020 | 11:51
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن احدى الشروط الاميركية التي تحدث عنها باسيل، والتي لم يذكرها، والتي بسببها فرضت العقوبات عليه، هي التوجه شرقاً والتعامل مع الصين او ادخالها اقتصاديا واستثماريا الى الساحة اللبنانية.
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