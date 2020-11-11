هذه هي احدى الشروط الاميركية لباسيل!

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن احدى الشروط الاميركية التي تحدث عنها باسيل، والتي لم يذكرها، والتي بسببها فرضت العقوبات عليه، هي التوجه شرقاً والتعامل مع الصين او ادخالها اقتصاديا واستثماريا الى الساحة اللبنانية.