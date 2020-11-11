لبنان

قرارٌ بوضع مليوني طابع مالي من فئة الألف في التداول

Lebanon 24
11-11-2020 | 12:21
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، قراراً يرمي إلى وضع مليوني طابع مالي من فئة الألف في التداول ابتداء من تاريخ 10/11/2020.
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