لبنان

لمحبي الشتاء..الحرارة الى انخفاض وأمطار غزيرة في هذا اليوم

Lebanon 24
11-11-2020 | 12:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحالة العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى مستقر اعتباراً من صباح يوم الجمعة.
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .


-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد.

الخميس: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة.


- الحرارة على الساحل من 15الى 26 درجة، فوق الجبال من 10الى 21 درجة، في الداخل من 8 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى جنوبية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,05
- ساعة غروب الشمس: 16,38
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