لبنان

تعميم من رئاسة مجلس النواب.. هذا ما طلبه من الموظفين والنواب

Lebanon 24
11-11-2020 | 12:51
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أصدر رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، تعميماً طلب فيه من جميع النواب وموظفي المجلس والمتعاقدين والأجراء تقديم التصريح عن الذمة المالية خلال مهلة تنتهي في 22 كانون الثاني 2021، وذلك عملاً بأحكام قانون "الإثراء غير المشروع".  

وجاء في نص التعميم أنّه "عملاً بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16 /10 /2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع ، يطلب من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في 22/ 1 /2021 تحت طائلة تطبيق نص البند "ب" من المادة 7 من القانون الذي يعتبره مستقيلاً حكماً، ويقدم التصريح إلى رئاسة المجلس النيابي (الأمانة العامة)". 

وأضاف: "كذلك بموجب المادة الخامسة من القانون يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في 22/ 1 /2021 وذلك في المجلس الدستوري (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق)". 
 
 
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