إصابة جديدة في الزرارية

أعلنت بلدية الزرارية في بيان، رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وطلبت من المخالطين التزام الحجر المنزلي والاتصال على الرقم 03/204508 لإجراء فحوص الـpcr للمخالطين.

وجددت دعوتها إلى "التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، وبخاصة في ما يتعلق بوضع الكمامات والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة".