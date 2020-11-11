مدير عام رئاسة الجمهورية: العقد مع أنطوان حداد منته وليس بحوزته أي ملف يخصّ الرئاسة

أصدر المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، البيان الآتي: "نشرت وسائل إعلامية خلال اليومين الماضيين مقابلات وتصريحات للمستشار السابق للعلاقات العامة لفخامة رئيس الجمهورية أنطوان حداد تناول فيها مواضيع عدة من بينها مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ونقاط أخرى مرتبطة بها، وقد أتى على ذكري أكثر من مرة في معرض كلامه عن هذه الموضوع".

وأضاف: "إزاء هذا الأمر يهمني التأكيد على أنّ السيد حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية إلى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصر عليها خلافاً لكل الأصول والأنظمة المرعية الاجراء الأمر الذي دفعني الى اقتراح رفض مخالفة القوانين والدستور لاسيما وأن توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه السيد حداد من مسائل غير قانونية وغير دستورية. فاقتضى التوضيح".