لبنان

شفاء رئيس قسم العناية في مستشفى سيدة المعونات. وهذه نصيحته حول كورونا

Lebanon 24
11-11-2020 | 13:29
A-
A+
Doc-P-765110-637406984241480004.jpg
Doc-P-765110-637406984241480004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس قسم العناية الفائقة لفيروس كورونا في مستشفى سيدة المعونات الجامعي ورئيس بلدية اده في قضاء جبيل الدكتور بيار اده في بيان اليوم، شفاءه من الفيروس حيث كان يعالح في المستشفى، موجها الشكر إلى "جميع الاصدقاء والفاعليات الروحية والرسمية والأمنية والزملاء رؤساء البلديات والمخاتير والجسم الطبي وإلى كل من إتصل به من أبناء المنطقة ومن مرضى حاليين وسابقين للإطمئنان الى صحته"، معتذرا من "الذين لم يستطع الرد على رسائلهم واتصالاتهم" .

وقال: "صلواتكم ووقوفكم إلى جانبي، كانا العلاج المهم الذي أعطاني الدعم المعنوي والنفسي لمقاومة فيروس الكورونا اللعين".

وتابع:"إنما، يبقى العلاج الأهم هو ما قدمه لي مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، مشكورا، إدارة عامة، إدارة تمريضية وإدارة طبية. وبخاصة الأب المدير وسام خوري، الدكتورة مادونا مطر التي أشرفت مباشرة على علاجه".

وختم راجيا من الجميع، "أخذ أقصى درجات الوقاية والحماية، لأن هذا الفيروس هو حقيقة، قد يصيب أي واحد منا ويمكن أن تكون نتيجته كارثية، حمى الله لبنان وجميع ابنائه من هذا الوباء".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:55 | 2020-11-12
04:53 | 2020-11-12
04:50 | 2020-11-12
04:48 | 2020-11-12
01:32 | 2020-11-12
01:20 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website