شفاء رئيس قسم العناية في مستشفى سيدة المعونات. وهذه نصيحته حول كورونا

أعلن رئيس قسم العناية الفائقة لفيروس كورونا في مستشفى سيدة المعونات الجامعي ورئيس بلدية اده في قضاء جبيل الدكتور بيار اده في بيان اليوم، شفاءه من الفيروس حيث كان يعالح في المستشفى، موجها الشكر إلى "جميع الاصدقاء والفاعليات الروحية والرسمية والأمنية والزملاء رؤساء البلديات والمخاتير والجسم الطبي وإلى كل من إتصل به من أبناء المنطقة ومن مرضى حاليين وسابقين للإطمئنان الى صحته"، معتذرا من "الذين لم يستطع الرد على رسائلهم واتصالاتهم" .

وقال: "صلواتكم ووقوفكم إلى جانبي، كانا العلاج المهم الذي أعطاني الدعم المعنوي والنفسي لمقاومة فيروس الكورونا اللعين".

وتابع:"إنما، يبقى العلاج الأهم هو ما قدمه لي مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، مشكورا، إدارة عامة، إدارة تمريضية وإدارة طبية. وبخاصة الأب المدير وسام خوري، الدكتورة مادونا مطر التي أشرفت مباشرة على علاجه".

وختم راجيا من الجميع، "أخذ أقصى درجات الوقاية والحماية، لأن هذا الفيروس هو حقيقة، قد يصيب أي واحد منا ويمكن أن تكون نتيجته كارثية، حمى الله لبنان وجميع ابنائه من هذا الوباء".