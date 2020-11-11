بلدية كفرعقا: اصابة جديدة في البلدة

أعلنت بلدية كفرعقا في بيان "تسجيل اصابة جديدة بفيروس "كورونا" لسيدة من البلدة، حيث أجرت فحص PCR واتت نتيجتها ايجابية".



وطلبت البلدية من جميع المخالطين" التزام الحجر المنزلي واجراء الفحوص المطلوبة".