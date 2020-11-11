لبنان

حزب الله يحيي "يوم الشهيد".. الموسوي: استطاعت المقاومة أن تضخ المزيد من المناعة الوطنية

Lebanon 24
11-11-2020 | 14:01
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أحيا قطاع بعلبك في "حزب الله" مناسبة "يوم الشهيد" بعرض رمزي تقدمه حملة الرايات وفرقة موسيقى كشافة الإمام المهدي، وتخلله زيارة مدافن الشهداء في بعلبك وتأدية القسم، بمشاركة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، مسؤول القطاع يوسف اليحفوفي وفعاليات دينية واجتماعية.
 
الموسوي
واعتبر النائب الموسوي أن "قيمة هذه المقاومة أنها استطاعت أن تقدم أنموذجا يحتذى، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على مستوى الأمة، لأنها استطاعت أن ترفع رايات للمجد والإنتصار والحرية والكرامة، ليس في لبنان فحسب، بل في أماكن كثيرة من عالمنا العربي".


وتابع: "لقد استطاعت هذه المقاومة أيضا أن تضخ المزيد من المناعة الوطنية إلى الجسم اللبناني، بحيث أصبحنا نسمع الكثير من المواقف التي تقارع أميركا وغيرها، والتي تعبر بقوة عن استقلال لبنان، وعن كرامة لبنان ووحدته".


وختم النائب الموسوي: "نحن نتعرض لكثير من الضغوطات والحصار والعقوبات، ووضع على ما يسمى بلوائح الإرهاب من قبل الإدارة الأميركية، وهو عمل "بلطجة" بامتياز، هو اعتداء على سيادة لبنان وعلى كرامة اللبنانيين، وبالتالي فإنه من المنتظر من كل اللبنانيين، لا سيما قياداتهم، أن يعبروا عن الرفض والإدانة والإستنكار لكل هذا التدخل الأميركي في سيادة لبنان، والاعتداء السافر على وحدة لبنان وعلى رموز لبنان".

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