بلدية داربعشتار: اصابة جديدة في البلدة

أعلنت بلدية داربعشتار في بيان، "ثبوت اصابة جديدة لاحد ابناء البلدة بفيروس كورونا، حيث اجرى فحص ال pcr واتت النتيجة ايجابية"، مؤكدة انه" يلتزم الحجر المنزلي".



كما طلبت البلدية "من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي".