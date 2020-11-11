لبنان

جثة داخل منزل في طرابلس.. وأسباب الوفاة مجهولة!

Lebanon 24
11-11-2020 | 14:31
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عثر على مواطن من آل حبلص جثة داخل منزلة في منطقة القبة – شارع القاضي في طرابلس. 

وقد عمل عدد من المواطنين على الاتصال بالاجهزة الامنية والادلة الجنائية للحضور الى المكان و الكشف على الجثة لمعرفة اسباب الوفاة.
 
 
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