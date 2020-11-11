جثة داخل منزل في طرابلس.. وأسباب الوفاة مجهولة!

عثر على مواطن من آل حبلص جثة داخل منزلة في منطقة القبة – شارع القاضي في طرابلس.وقد عمل عدد من المواطنين على الاتصال بالاجهزة الامنية والادلة الجنائية للحضور الى المكان و الكشف على الجثة لمعرفة اسباب الوفاة.