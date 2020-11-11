لبنان

إصابتان جديدتان وشفاء 5 أشخاص في العدوسية

Lebanon 24
11-11-2020 | 14:50
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أعلنت خلية الازمة في بلدية العدوسية في بيان، عن "شفاء 5 أشخاص من وباء الكورونا وحالتين ايجابيتين جديدتين و17 حالة محجورة"، مجددة دعوتها المواطنين الى "الالتزام بالاجراءات الوقائية".
 
 
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