إصابتان جديدتان وشفاء 5 أشخاص في العدوسية

أعلنت خلية الازمة في بلدية العدوسية في بيان، عن "شفاء 5 أشخاص من وباء الكورونا وحالتين ايجابيتين جديدتين و17 حالة محجورة"، مجددة دعوتها المواطنين الى "الالتزام بالاجراءات الوقائية".

