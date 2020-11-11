اعتصام للشيوعي في الناقورة رفضا للمفاوضات غير المباشرة

نفذ الحزب الشيوعي اللبناني ومناصرون على طريق الناقورة البحرية اعتصاما، رفضا لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي غير المباشرة، تزامنا مع انعقاد الجلسة في رأس الناقورة. ورفعت لافتات نددت بإجراء تلك المفاوضات، معتبرين انها "مقدمة للتطبيع مع العدو الاسرائيلي".



وأحرق المعتصمون العلمين الاسرائيلي والأميركي وسط تدابير أمنية مشددة.