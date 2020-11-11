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لبنان
اعتصام للشيوعي في الناقورة رفضا للمفاوضات غير المباشرة
Lebanon 24
11-11-2020
|
15:09
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نفذ الحزب الشيوعي اللبناني ومناصرون على طريق الناقورة البحرية اعتصاما، رفضا لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي غير المباشرة، تزامنا مع انعقاد الجلسة في رأس الناقورة. ورفعت لافتات نددت بإجراء تلك المفاوضات، معتبرين انها "مقدمة للتطبيع مع العدو الاسرائيلي".
وأحرق المعتصمون العلمين الاسرائيلي والأميركي وسط تدابير أمنية مشددة.
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