20 حالة إيجابية في الكورة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية، عن "تسجيل 20 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :





داربعشتار:1

النخلة وحارة الخاصة:4

كوسبا:1

كفرحاتا:1

أميون:2

فيع:1

دده:1

كفرعقا:1

راسمسقا:5

قيد التحقق:3





ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة "، كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل.

