26 اصابة في اقليم الخروب

سجلت في منطقة اقليم الخروب في الآونة الأخيرة اصابات عدة توزعت على بلدات الاقليم على الشكل التالي:





برجا :4 اصابات، شحيم: 6اصابات، دلهون: 7اصابات، جون : 3اصابات.

جدرا : 4 اصابات

المغيرية : اصابة واحدة

داريا : اصابة واحدة

الزعرورية : تسجيل 9 حالات شفاء.

سبلين : تسجيل حالتي شفاء.

