تكتل نيابي يسعى الى لم شمله!

يسعى تكتل نيابي الى إعادة لم شمله وتنظيم صفوفه بعدما حصلت عدة سجالات بين أعضائه مؤخراً، إن كان في الإعلام أو المجالس الخاصة، بالإضافة الى تمايز في القرارات السياسية إبان الإستشارات النيابية الأخيرة، ولهذا الغرض علم موقع "لبنان 24" أن عددا من الإجتماعات بعيدة عن الأضواء عُقدت وعدة إتصالات أُجريت في الإيام الماضية للغرض عينه.