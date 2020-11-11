بلدية الزرارية: رصد إصابة ثانية اليوم في البلدة

أعلنت بلدية الزرارية ف بيان،" رصد حالة كورونا ثانية، لهذا اليوم، في البلدة". وطلبت من جميع المخالطين "حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr لهم".

وجددت البلدية دعوتها ب"ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين".