قرار قضائي بإلزام مصرف دفع الدولار الطالبي لأحد المستدعين

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً، معجل التنفيذ على أصله، قضى بإلزام أحد المصارف اللبنانية (فرع النبطية) بتحويل مبالغ مالية للطالب ع.ح.ر الذي يدرس اختصاص الطب في روسيا وذلك بناء على استدعاء تقدم به والده ح.ر لتحويل المبلغ المطلوب لتسديد قسط الجامعة، على أن لا يتجاوز 10 الآف دولار أميركي من حساب المستدعي، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير عن تنفيذ أحكام القانون رقم 193/2020 والمتعارف على تسميته بقانون الدولار الطالبي.