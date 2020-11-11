بلدية كفررمان: إصابتان جديدتان ترفعان العدد التراكمي الى 8 حالات

أعلنت بلدية كفررمان في بيان، "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي الى 8 حالات نشطة"، داعية المخالطين الى "حجر أنفسهم وتبليغها عن أي عوارض تظهر عليهم ليصار الى متابعة حالتهم".

وإذ شددت البلدية على "الحجر 14 يوما لكافة المصابين والمخالطين"، حثت الأهالي على "التقيد بالكمامة والتباعد حرصا على سلامتهم"، طالبة منهم "التبليغ عن أي حالة كورونا أو ظهور عوارض على اي شخص عبر التواصل مع خلية الازمة".