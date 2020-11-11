بلدية الدوير: 6 إصابات جديدة

أصدرت بلدية الدوير بيان الآتي:

"سجل اليوم ثبوت ست إصابات بفيروس كورونا وهم:

- حالة واحدة عائدة للآنسة سارة علي رمال، ممرضة في مستشفى الرسول الأعظم، جرت تسميتها لأنها أعطت معلومات مغلوطة عن مكان حجرها في بيروت ثم حضرت إلى البلدة من دون علم وتنسيق مع البلدية للتفلت من مراقبتها

- ثلاثة من أبناء البلدة

- حالتان لمقيمين في البلدة

ويخضع كل منهم مع عائلته للحجر المنزلي، وسوف تتم متابعتهم من البلدية ووزارة الصحة العامة.

لذا، نؤكد على أهلنا ضرورة الإلتزام بالتعلميات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، لجهة إرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات على أنواعها".