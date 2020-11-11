ما صحة الصورة المتداولة لمطار بيروت لغياب الإجراءات الوقائية؟

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت البيان التالي:

"تداولت بعض وسائل الإعلام صورة في المطار مدعية غياب الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يهم المديرية العامة للطيران المدني ان توضح ما يلي:

ان التعليمات والتعاميم الصادرة من قبل المديرية بالتعاون مع جهاز أمن المطار واضحة بهذا الشأن، اذ ان وضع الكمامة إلزامي سواء بالنسبة للركاب او لجميع العاملين في المطار وبالتالي فإن عدم وضعها يترتب عليه إجراء محضر ضبط من قبل فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في المطار.

اما في ما يتعلق بصورة الازدحام لدى وصول الحقائب، فهذا امر طبيعي ممكن حصوله في اي مطار في العالم نتيجة لحصول تعديل غير متوقع في اوقات بعض الرحلات، او أي امر لوجستي آخر قد يطرأ".