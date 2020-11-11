الاونسكو: لبنان انضم الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

أعلنت بعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في بيان، أن "المندوبة الدائمة للبنان لدى الأونسكو السفيرة سحر بعاصيري سلمت المديرة العامة لمنظمة الأونسكو السيدة أودري أزولي وثيقة انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، التي وضعت عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في الاول من شباط 2007. وبذلك اصبح لبنان الدولة الطرف الـ 190 في هذه الاتفاقية المهمة".

وأشار البيان الى أنه "جرى احتفال مصغر في 10 الحالي، في مكتب المديرة العامة وبحضور المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والانسانية السيدة غابرييلا راموس والمستشار في بعثة لبنان السيد نديم صوراتي"، لافتا الى أن "بعاصيري أكدت التزام لبنان بمكافحة المنشطات الرياضية حتى قبل الانضمام الى الاتفاقية، وكذلك حرصه على الوفاء بالتزاماته الدولية. وشددت ازولي على اهمية تسلمها وثائق الانضمام من لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. واعتبرت راموس انه بانضمام لبنان ولو متأخرا، يكون تقريبا اكتمل عدد الدول الاطراف في الاتفاقية".