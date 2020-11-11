تركيب جسر مشاة حديدي في جبيل بعد تضرر القديم بحمولة شاحنة

أشرف كل من رئيس بلدية جبيل بيبلوس وسام زعرور ومهندسها زاهر أبي غصن اليوم، على أعمال تركيب جسر مشاة حديدي جديد مقابل سوبر ماركت جبيل - عند المسلك الغربي، بمسعى من البلدية وبالتنسيق مع الشخص الذي تسبب بتضرر الجسر القديم اثر اصطدام حمولة شاحنته به منذ حوالي الشهرين.

واعتذرت البلدية في بيان، عن "الزحمة التي حصلت بسبب الأشغال"، موضحة أن "قرار إغلاق مدينة جبيل ضمن اجراءات التعبئة العامة لمكافحة فيروس كورونا، حال دون القيام بأعمال التركيب من قبل".