بيان أميركي حول الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود: محادثات مثمرة

وصدر عن حكومة الولايات المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان بيان مشترك باللغتين العربية والانكيزية عن محادثات الجانبين اللبناني والاسرائيلي لترسيم الحدود البحرية جاء فيه: "اليوم، أجرى ممثلون لحكومتي إسرائيل ولبنان محادثات مثمرة بوساطة الولايات المتحدة واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان (UNSCOL).

لا تزال الولايات المتحدة والمجلس الأعلى للأمم المتحدة في لبنان يأملان في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره.

والتزم الطرفان مواصلة المفاوضات في أوائل كانون الأول".